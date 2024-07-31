Jürgen Klopp'tan Futbol Dünyasını Şok Eden Karar! Emekli Oldu

Alman çalıştırıcı Jürgen Klopp, flaş bir karara imza atarak teknik direktörlük kariyerini noktaladığını açıkladı.

Son olarak Liverpool'u çalıştıran Jürgen Klopp, teknik direktörlük kariyerine nokta koyduğunu duyurdu.

Deneyimli çalıştırıcı, “Bu ani verilmiş bir karar değil. Genel bir karar. Dünyadaki en iyi takımları çalıştırdım…” ifadelerini kullandı.