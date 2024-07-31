Jürgen Klopp'tan Futbol Dünyasını Şok Eden Karar! Emekli Oldu
Jürgen Klopp, sevenlerini şaşırtan bir karar alarak teknik direktörlük kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Tecrübeli teknik adam, "Bu ani verilmiş bir karar değil, genel bir karar" ifadelerini kullandı.
Alman çalıştırıcı Jürgen Klopp, flaş bir karara imza atarak teknik direktörlük kariyerini noktaladığını açıkladı.
Son olarak Liverpool'u çalıştıran Jürgen Klopp, teknik direktörlük kariyerine nokta koyduğunu duyurdu.
Deneyimli çalıştırıcı, “Bu ani verilmiş bir karar değil. Genel bir karar. Dünyadaki en iyi takımları çalıştırdım…” ifadelerini kullandı.