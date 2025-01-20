Jose Mourinho'nun Panik Anları! Bir Anda Bayıldı

Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho, basın toplantısının ardından şoku yaşadı. Bir güvenlik görevlisi bayılırken, Portekizli teknik adam anında yardım çağırdı.

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Jose Mourinho'nun Panik Anları! Bir Anda Bayıldı

Fenerbahçe’nin Adana Demirspor’u 4-0’lık skorla mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktör Jose Mourinho’nun basın toplantısında bir güvenlik görevlisi bayıldı. Portekizli teknik adam duruma el atarak sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Jose Mourinho'nun Panik Anları! Bir Anda Bayıldı - Resim : 1

Basın toplantısının ardından koridora çıkan Mourinho, bir anda batılan güvenlik görevlisiyle karşılaştı. Portekizli teknik adamın seslenerek yardım istemesi üzerine soyunma odasından koridora gelen kulübün sağlık ekibi, güvenlik görevlisine müdahale etti.

Duruma hızlıca müdahale edilirken, görevlinin durumu hızlı bir şekilde kontrol altına alındı. Jose Mourinho, görevliye müdahale edildiği sırada endişeli bir şekilde koridorda bekledi.

Kaynak: AA

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Jose Mourinho Fenerbahçe Adana Demirspor
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