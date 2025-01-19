Jose Mourinho'dan Olay Sözler: 'Futbolu Burada Öğreniyorum'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı basın açıklamasında Galatasaray ile puan farkını kapatmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Futbolu burada öğrendiğini söyleyen Mourinho, "Rakibimiz çok kompaktı ve her şeyini ortaya koydu. 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

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Jose Mourinho'dan Olay Sözler: 'Futbolu Burada Öğreniyorum'

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu. Mourinho, Galatasaray ile puan farkını kapatmak için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatarak, “Rakibimizin biraz daha puan olarak önüne geçmeyi umuyoruz. Açıkçası bizler çok fazla puan kaybı yaşadık. Kaybetmememiz gereken maçları kaybettik. Onlar da kazanmamaları gereken maçları kazandılar. Önümüzdeki maçları da kazanıp onların önüne geçmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

'FUTBOLU BURADA ÖĞRENİYORUM'

Açıklamalarına devam eden Mourinho, "Levent ve Mert Müldür gayet iyi oynadılar. Futbolu burada öğreniyor olmak benim için ayrıcalık. 6 aydır hoca olmaya çalışıyorum burada, bunun için minnettarım." ifadelerini kullandı.

'3 PUANI HAK ETTİK'

Adana Demirspor karşısında maçta üstünlük kurduklarını söyleyen Portekizli teknik adam, “4-0 kazandık ve 3 puan aldık. Rakibimiz çok kompaktı ve her şeyini ortaya koydu. Bize kontratak ile gol atmaya çalıştılar ama başaramadılar. İkinci yarıya da iyi başladık. İptal edilen 2 golümüz oldu. Oyuncu değişikliği yaptım ve Kadıköy'de daha önce ıslıklanan o genç oyuncuyu sahaya sürdüm. Asistiyle golü bulduk. 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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