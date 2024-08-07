Jose Mourinho'dan Mağlubiyet Sonrası Açıklamalar: 'Bunu Söylemeyi Sevmiyorum Ama...'

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda 2-1'lik Lille mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Jose Mourinho'dan Mağlubiyet Sonrası Açıklamalar: 'Bunu Söylemeyi Sevmiyorum Ama...'

Avrupa kupalarında tur hedefleyen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Lille ile deplasmanda karşılaştı. Mücadeleyi Fransız temsilcisi 90+1'de bulduğu golle 2-1 kazandı.

Maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

'HAYDİ KADIKÖY'E DİYELİM İSTİYORUM'

Jose Mourinho'nun açıklamaları;

"Şu anda devrede 2-1 mağlubuz, turun devresindeyiz. İkinci yarıyı bizim stadyumumuzda oynayacağız. O yüzden 'Haydi Kadıköy'e" diyelim istiyorum.

Çok fazla şey eksik. Yaklaşık 6-7 haftadır çalışıyoruz. Henüz otomatikleşmemiş çok fazla şey var. 2 tane gol bize çarpan top, kendi kalemize attığımız gol. Lugano maçında da bir tane duran toptan ve bir tane top kaybından gol yemiştik.

'BUNU SÖYLEMEYİ SEVMİYORUM AMA...'

İyi bir oyun sergiledik. Çok fazla pozisyon ürettik. Çok fazla şeyi yaptık. Bunu söylemeyi sevmiyorum ama Fred'i özlüyorum. Bizim için önemli bir oyuncu.

Bu turun ikinci devresinden de önemli olan önce ligde cumartesi günü oynayacağımız maç olacak.

'RAKİBİN OYUNU BENİ ŞAŞIRTMADI'

Rakibin oyunu beni şaşırtmadı. İyi bir takım. Biz de onların bütün dinamiklerini en iyi şekilde çalışmıştık. İyi bir maç olduğunu düşünüyorum. İki takım da elinden geleni yaptı ama sürpriz olan bir şey yoktu.

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