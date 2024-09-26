Jose Mourinho'dan Maç Sonunda Dikkat Çeken Açıklama: 'Futbolla Dalga Geçemezsiniz'

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. Evinde Union SG'yi 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, "2-0'dan sonra şunu söylemeliyim ki futbolla dalga geçemezsiniz" ifadelerini kullandı.

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Jose Mourinho'dan Maç Sonunda Dikkat Çeken Açıklama: 'Futbolla Dalga Geçemezsiniz'

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Fenerbahçe sahasında Union SG'yi Çağlar Söyüncü'nün 27, Burgess'in 82. dakikada kendi kalesine attığı golle 2-1 yendi. Sarı lacivertliler, Avrupa kupalarına 3 puanla başladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho galibiyeti TRT Spor'a değerlendirdi.

"En önemlisi 3 puan. Oyuna çok iyi başlayamadık ama sonrasında çok iyi kontrol ettik. İkinci yarı ilk yarıdan çok daha iyiydi. İkinci yarıyı sevdim. Yeni formatta kaç puan almanız gerektiğini hesaplayamıyorsunuz o yüzden ne kadar kazanırsanız o kadar iyi.

2-0'dan sonra şunu söylemeliyim ki futbolla dalga geçemezsiniz. Her takım sonuna kadar mücadele eder. Kendi kendimizi garip bir duruma soktuk. 2-1'den sonra takım oyunu kazanacak oyunu gösterdi. Son 5 dakikada sorun yaşamadık. Futbolda dalga geçemezsiniz."

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