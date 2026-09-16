Jose Mourinho’dan Arda Güler İçin Şok Sözler! 'Vazgeçilmez Değil'

Real Madrid, LaLiga’nın 6. haftasında deplasmanda Elche’yi 3-2 mağlup etti. Maça ilk 11’de başlayan Arda Güler, serbest vuruştan gelen ilk golde etkili olurken maçın oyuncusu seçildi. Arda’nın 68. dakikada oyundan alınması tartışma yaratırken, teknik direktör Mourinho genç yıldız için “En önemli oyuncularımdan biri” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Jose Mourinho’dan Arda Güler İçin Şok Sözler! 'Vazgeçilmez Değil'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Real Madrid, LaLiga’nın 6. haftasında deplasmanda Elche’yi 3-2 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Arda Güler, takımının ilk golünde önemli rol oynarken maçın oyuncusu seçildi. 25. dakikada serbest vuruş kullanan Arda’nın şutunda top önce direğe, ardından Elche kalecisi Matias Dituro’ya çarparak ağlarla buluştu. Real Madrid bu golle karşılaşmada öne geçti.

ARDA GÜLER’İN OYUNDAN ALINMASI TARTIŞMA YARATTI

Arda Güler, karşılaşmanın 68. dakikasında yerini Jude Bellingham’a bıraktı. Milli futbolcunun oyundan çıkmasının ardından Elche, 71. dakikada Abiel Osorio ve 83. dakikada Fer Nino’nun golleriyle iki farklı geriden gelerek skoru 2-2’ye getirdi. Real Madrid, 90+1. dakikada Carlos Espi’nin attığı golle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Arda Güler’in oyundan alınması üzerinden Jose Mourinho’ya yöneltilen soruların sayısı arttı.

'VAZGEÇİLMEZ DEĞİL'

Portekizli teknik direktör, Arda Güler’in ilk 11’in vazgeçilmez oyuncusu olup olmadığı yönündeki soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. Mourinho, “Hayır, vazgeçilmez değil; futbolda kimse vazgeçilmez değildir” dedi. Arda’yı oyundan aldığı sırada takımın kontrolünü zaten kaybetmeye başladığını belirten Mourinho, “Arda Güler’i oyundan aldığımızda kontrolü kaybetmedik. Ben onu oyundan alırken zaten kontrolü kaybetmek üzereydik” ifadelerini kullandı.

'EN ÖNEMLİ OYUNCULARIMDAN BİRİ'

Mourinho, Arda Güler’e yönelik övgülerde de bulundu. Genç futbolcunun takım açısından önemine vurgu yapan Mourinho, “Arda Güler benim en önemli oyuncularımdan biri. Vizyonu ve teknik yeteneği inanılmaz” diye konuştu. Real Madrid’in çok sayıda pozisyon ürettiğini ancak bunları değerlendiremediğini söyleyen Mourinho, Vinicius Jr’ın da iki gol atabilecek fırsat yakaladığını belirterek bitiriciliğin önemine dikkat çekti.

BELLINGHAM’LA YAŞANAN AN DA DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Arda Güler, takım arkadaşlarıyla tek tek tokalaştı. Milli futbolcunun Jude Bellingham’a yöneldiği sırada İngiliz yıldızın Arda’nın selamına karşılık vermediği görüldü. Bu an da karşılaşmanın ardından sosyal medyada konuşulan görüntüler arasında yer aldı. Real Madrid, Elche karşısında aldığı galibiyetle puanını 15’e yükselterek ikinci sıradaki yerini korudu. Ligde 4. yenilgisini alan Elche ise son sırada kaldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Arda Güler Jose Mourinho
Son Güncelleme:
Süper Lig'de Şampiyonluk İhtimalleri Açıklandı! Sezon Sonu Tablosu Böyle Olacak Süper Lig'de Şampiyonluk İhtimalleri Açıklandı!
İstanbul'da Yelken Şöleni Başlıyor: 25. Bosphorus Cup Yarın Marmara'da Start Alıyor İstanbul'da Yelken Şöleni Başlıyor
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Mersin'de Demir Sopalı Vahşet! Amcasını Öldürdü, Yengesini Ağır Yaraladı Mersin'de Demir Sopalı Vahşet! Amcasını Öldürdü, Yengesini Ağır Yaraladı
Üykü Çiftinin Evindeki Yangının Altından Cinayet Çıktı! X-Ray Görüntülerinden Tespit Edildi: Katil Zanlısı Yakalandı Üykü Çiftinin Evindeki Yangının Altından Cinayet Çıktı
'Boşanma Aşaması'nda Aile Katliamı! Eşini, Kayınvalidesini ve Kayınpederini Öldürüp Kaçtı Eşini, Kayınvalidesini ve Kayınpederini Öldürüp Kaçtı
MİT'ten Siber Casuslara Büyük Darbe: Sendika Yazılımlarına Gizli Sorgu Arayüzü Yerleştirmişler! Sendika Yazılımlarına Gizli Sorgu Arayüzü Yerleştirmişler!
CHP 38. Olağan Kurultay Davasında Erteleme CHP 38. Olağan Kurultay Davasında Erteleme