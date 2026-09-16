Jose Mourinho’dan Arda Güler İçin Şok Sözler! 'Vazgeçilmez Değil'

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Real Madrid, LaLiga’nın 6. haftasında deplasmanda Elche’yi 3-2 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Arda Güler, takımının ilk golünde önemli rol oynarken maçın oyuncusu seçildi. 25. dakikada serbest vuruş kullanan Arda’nın şutunda top önce direğe, ardından Elche kalecisi Matias Dituro’ya çarparak ağlarla buluştu. Real Madrid bu golle karşılaşmada öne geçti.

ARDA GÜLER’İN OYUNDAN ALINMASI TARTIŞMA YARATTI

Arda Güler, karşılaşmanın 68. dakikasında yerini Jude Bellingham’a bıraktı. Milli futbolcunun oyundan çıkmasının ardından Elche, 71. dakikada Abiel Osorio ve 83. dakikada Fer Nino’nun golleriyle iki farklı geriden gelerek skoru 2-2’ye getirdi. Real Madrid, 90+1. dakikada Carlos Espi’nin attığı golle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Arda Güler’in oyundan alınması üzerinden Jose Mourinho’ya yöneltilen soruların sayısı arttı.

'VAZGEÇİLMEZ DEĞİL'

Portekizli teknik direktör, Arda Güler’in ilk 11’in vazgeçilmez oyuncusu olup olmadığı yönündeki soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. Mourinho, “Hayır, vazgeçilmez değil; futbolda kimse vazgeçilmez değildir” dedi. Arda’yı oyundan aldığı sırada takımın kontrolünü zaten kaybetmeye başladığını belirten Mourinho, “Arda Güler’i oyundan aldığımızda kontrolü kaybetmedik. Ben onu oyundan alırken zaten kontrolü kaybetmek üzereydik” ifadelerini kullandı.

'EN ÖNEMLİ OYUNCULARIMDAN BİRİ'

Mourinho, Arda Güler’e yönelik övgülerde de bulundu. Genç futbolcunun takım açısından önemine vurgu yapan Mourinho, “Arda Güler benim en önemli oyuncularımdan biri. Vizyonu ve teknik yeteneği inanılmaz” diye konuştu. Real Madrid’in çok sayıda pozisyon ürettiğini ancak bunları değerlendiremediğini söyleyen Mourinho, Vinicius Jr’ın da iki gol atabilecek fırsat yakaladığını belirterek bitiriciliğin önemine dikkat çekti.

BELLINGHAM’LA YAŞANAN AN DA DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Arda Güler, takım arkadaşlarıyla tek tek tokalaştı. Milli futbolcunun Jude Bellingham’a yöneldiği sırada İngiliz yıldızın Arda’nın selamına karşılık vermediği görüldü. Bu an da karşılaşmanın ardından sosyal medyada konuşulan görüntüler arasında yer aldı. Real Madrid, Elche karşısında aldığı galibiyetle puanını 15’e yükselterek ikinci sıradaki yerini korudu. Ligde 4. yenilgisini alan Elche ise son sırada kaldı.

Kaynak: Haber Merkezi