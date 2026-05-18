Jose Mourinho 13 Yıl Sonra Yeniden Real Madrid'de
Eski Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, 2013 yılında ayrıldığı Real Madrid'e geri dönüyor. İspanyol deviyle iki yıllık sözlü anlaşma sağlayan tecrübeli hocanın imza takvimi netleşti.
Geçtiğimiz dönemlerde Fenerbahçe'yi de çalıştıran ve bu sezon Benfica'nın başında olan Jose Mourinho, 2013 yılında kapısından çıktığı efsane kulübü Real Madrid'e geri dönüyor. Transfer haberiyle dünya çapında ünlü İtalyan spor yazarı Fabrizio Romano’nun özel haberi, spor basınında deprem etkisi yarattı.
2 YILLIK SÖZLÜ ANLAŞMA SAĞLANDI
Fabrizio Romano'nun bugün sosyal medya hesaplarından ve spor kanallarından yaptığı duyuruya göre, taraflar arasındaki pürüzler tamamen giderildi. Romano gelişmeyi şu sözlerle aktardı:
"Jose Mourinho ile Real Madrid arasında tüm şartlarda sözlü anlaşma sağlandı. Tarafların artık yalnızca resmi belgeleri imzalaması bekleniyor. İlk etapta iki yıllık sözleşme planlanıyor."
🚨 BREAKING: José Mourinho back to Real Madrid, HERE WE GO! 💣🤍— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026
All terms have been verbally agreed between José Mourinho and Real Madrid, waiting to sign all documents.
Plan for initial two year deal, JM to travel to Madrid after Real-Bilbao game.
MAÇIN ARDINDAN MADRİD'E UÇACAK
63 yaşındaki Portekizli teknik adamın resmi imzayı atmak ve yeni görevine başlamak için takvimi de netleşti. Mourinho’nun, oynanacak olan Real Madrid - Athletic Bilbao karşılaşmasının hemen ardından İspanya'nın başkenti Madrid’e uçarak yönetimle bir araya geleceği öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi