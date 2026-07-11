Japonya'yı Evinde Devirdik! Filenin Sultanları Çin'deki Finalleri Garantiledi

Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde ev sahibi Japonya’yı 3-1 devirerek Çin’de düzenlenecek büyük VNL Finalleri’ne biletini resmen aldı. Osaka’daki Asue Arena’da oynanan 107 dakikalık nefes kesen mücadelede rakibine set vermeyen milli takım, turnuvadaki 8. galibiyetine ulaştı.

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Japonya'yı Evinde Devirdik! Filenin Sultanları Çin'deki Finalleri Garantiledi
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Türk voleybolunun gururu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) üçüncü etabındaki üçüncü kritik sınavında göğsümüzü bir kez daha kabarttı.

Japonya’nın Osaka kentindeki Asue Arena’da oynanan dev müsabakada ay-yıldızlılar, ev sahibi Japonya’yı taraftarının önünde 3-1 mağlup etti. Bu zaferle birlikte turnuvadaki 11. maçında 8. galibiyetini cebine koyan Filenin Sultanları, adını devler liginin son aşamasına yazdırmayı başardı.

Japonya'yı Evinde Devirdik! Filenin Sultanları Çin'deki Finalleri Garantiledi - Resim : 1

107 DAKİKALIK TAKTİK SAVAŞI

Güney Koreli ve BAE'li hakem ikilisinin yönettiği karşılaşma tam 107 dakika boyunca büyük bir heyecana sahne oldu. Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın komutasındaki Japonya defansını, Melissa Vargas'ın smaçları, Zehra Güneş'in blokları ve Hande ile İlkin’in etkili oyunuyla kıran milliler, maçı domine etti. Karşılaşmanın setleri 22-25, 25-22, 22-25 ve 22-25 sonuçlanarak ay-yıldızlı ekibin üstünlüğüyle noktalandı.

Japonya'yı Evinde Devirdik! Filenin Sultanları Çin'deki Finalleri Garantiledi - Resim : 2

HEDEF MAKAU

Japonya zaferiyle puan tablosunda 4. sıraya kadar yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, lider ABD'nin hemen arkasında takibini sürdürdü. Bu sonuçla Sultanlar, 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde oynanacak olan 2026 VNL Finalleri'ne katılma hakkını garantilemiş oldu.

SON RAKİP TAYLAND

Üçüncü etabı namağlup tamamlama yolunda emin adımlarla ilerleyen milli takım, VNL’deki son grup müsabakasına yarın çıkacak. Filenin Sultanları, yarın Türkiye saati ile 09.30'da Tayland ile karşı karşıya gelecek ve ardından Çin'deki şampiyonluk finalleri için geri sayıma geçecek.

Kaynak: AA

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