Japonya'da Tolgay Arslan Fırtınası

Japonya'da Sanfrecce Hiroshima forması giyen Tolgay Arslan 7. maçında 7 gole imza attı. Tolgay bu performansıyla Japon taraftarların sevgilisi oldu.

Japonya'da Tolgay Arslan Fırtınası

Japonya’nın Sanfrecce Hiroshima ekibinde forma giyen Tolgay Arslan fırtına gibi esmeye devam ediyor. Geçmişte Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını da terleten Tolgay Arslan, Melbourne City'den Sanfrecce Hiroshima'ya transfer olmasının ardından performansıyla adından söz ettirdi.

Japonya JJ Ligi’nde 7. hafta karşılaşmasında, Yokohama F. Marinos'u konuk eden Sanfrecce Hiroshima 6-2’lik galibiyete uzandı. Hiroshima ekibinin 2 golünü ise Tolgay Arslan kaydetti.

Tolgay Arslan böylece bu sezon çıktığı 7. maçta 7. golünü kaydetmiş oldu.

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