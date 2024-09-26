İzmir'de Voleybol Coşkusunda 2. Gün Tamamlandı
TSYD İzmir Şubesi'nin düzenlediği voleybol turnuvasında 2. gün tamamlandı. Ziraat Bankkart, Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen voleybol turnuvasının ikinci gününde Ziraat Bankkart, Arkas Spor'u 3-2 yenerek organizasyona galibiyetle başladı.
İzmir Atatürk Voleybol Kompleksi'ndeki çekişmeli geçen müsabakanın setleri 25-20, 21-25, 25-12, 20-25 ve 15-7 sonuçlandı. İlk gün Arkas Spor’un Altekma’yı 3-2 yendiği organizasyon yarın saat 16.30’da aynı salondaki Altekma-Ziraat Bankkart maçıyla tamamlanacak. 10'uncu TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nı ilk sırada bitirecek takım şampiyonluk kupasına ulaşacak.
Kaynak: DHA