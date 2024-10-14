İzlanda-Türkiye Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 4. maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya. Bu akşam oynanacak maçın ilk 11'leri belli oldu.

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İzlanda-Türkiye Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında bu akşam deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya geliyor.

Başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, İrfan Can, Arda, Kerem, Kenan

Yedekler: Altay, Muhammed, Samet, Okay, Bertuğ, Eren, Semih, Emirhan, Mert, Ahmed, Yunus, Atakan

İzlanda: Valdimarsson, Fridriksson, Ingason, Gudmundsson, Oskarsson, Tomasson, Anderson, Gretarsson, Traustason, Gudjohnsen, Ellertsson

Yedekler: Olafsson, Gunnarsson, Sampsted, Palsson, Hermannsson, Willumsson, Sigurdsson, Magnusson, Finnsson, J. Magnusson, Johannesson

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