İzlanda-Türkiye Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 4. maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya. Bu akşam oynanacak maçın ilk 11'leri belli oldu.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında bu akşam deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya geliyor.
Başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, İrfan Can, Arda, Kerem, Kenan
Yedekler: Altay, Muhammed, Samet, Okay, Bertuğ, Eren, Semih, Emirhan, Mert, Ahmed, Yunus, Atakan
İzlanda: Valdimarsson, Fridriksson, Ingason, Gudmundsson, Oskarsson, Tomasson, Anderson, Gretarsson, Traustason, Gudjohnsen, Ellertsson
Yedekler: Olafsson, Gunnarsson, Sampsted, Palsson, Hermannsson, Willumsson, Sigurdsson, Magnusson, Finnsson, J. Magnusson, Johannesson
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