İzlanda-Türkiye Maçı Oynanacak mı? UEFA Kararını Verdi

A Milli Takımımız ile İzlanda arasında bu akşam Reykjavik'te oynanacak olan UEFA Uluslar B Ligi karşılaşmasının, saha zemininde oluşan 'don' nedeniyle ertelenmesi gündeme gelmişti.

Saat 17.00'de hakemler Laugardalsvöllur Stadı'nda incelemelerde bulunurken, saha zemininde mücadelenin oynanmasına engel bir durumun oluşmadığı ve karşılaşmanın planlandığı gibi 21.45'te oynanacağı açıklandı.