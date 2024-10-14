İzlanda-Türkiye Maçı Oynanacak mı? UEFA Kararını Verdi

Ertelenmesi tartışılan İzlanda-Türkiye maçı için UEFA kararını verdi. Maç oynanacak.

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İzlanda-Türkiye Maçı Oynanacak mı? UEFA Kararını Verdi

A Milli Takımımız ile İzlanda arasında bu akşam Reykjavik'te oynanacak olan UEFA Uluslar B Ligi karşılaşmasının, saha zemininde oluşan 'don' nedeniyle ertelenmesi gündeme gelmişti.

İzlanda-Türkiye Maçı Oynanacak mı? UEFA Kararını Verdi - Resim : 1

Saat 17.00'de hakemler Laugardalsvöllur Stadı'nda incelemelerde bulunurken, saha zemininde mücadelenin oynanmasına engel bir durumun oluşmadığı ve karşılaşmanın planlandığı gibi 21.45'te oynanacağı açıklandı.

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