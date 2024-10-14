İzlanda Türkiye Maçı Öncesi Flaş Gelişme: UEFA Apar Topar Toplantı Kararı Aldı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Oldukça soğuk bir havada oynanması beklenen maç öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

Havanın aşırı soğuk olması ve maçın oynanacağı stadyumun koşullarının el vermemesi nedeniyle iki ülkenin milli takımları da dün antrenmanlarını kapalı futbol stadyumu Midgardur'da yaptı. Sentetik çim olan kapalı antrenman sahası Midgardur Spor Kompleksi'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde çalışan milliler hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı.

UEFA İKİ ÜLKENİN YÖNETİCİLERİLYE BİR ARAYA GELECEK

Caner İşbeğendiren’in haberine göre İzlanda'daki soğuk hava Laugardalsvöllur Stadyumu zemininde dona sebep oldu.

UEFA müfettişleri bugün öğleden sonra İzlanda ve Türkiye Futbol Federasyonları temsilcileriyle bir araya gelerek bir planlama toplantısı gerçekleştirecek. Toplantıdan maçın ertelenmesi kararı çıkarsa eldeki tek seçenek, maçı Salı günü oynatmak olacak.

Her iki takım da UEFA ile birlikte yapılacak istişare toplantısın ardından verilecek kararı bekliyor.

Kaynak: Fanatik