İzlanda-Türkiye Maçı Ertelenecek mi? TFF'den Son Açıklama Geldi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda bu akşam İzlanda ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçının yüzde 51 ihtimalle ertelenebileceğini söyledi.

Ceyhun Kazancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Saha zemini buz tutmuş durumda. Maçın ertelenme ihtimali yüzde 51. Eş güdüm toplantısı yapıldı. Maçın yarına ertelenme ihtimali bulunuyor. Karşılaşmanın hakemi TSİ 17.00'de saha zeminini inceleyecek ve karşılaşmayla ilgili son kararını verecek" ifadelerini kullandı.

İzlanda ile Türkiye arasında Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak karşılaşma ertelenmezse bu akşam TSİ 21.45'te başlayacak.