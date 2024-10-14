İzlanda 1-0 Türkiye I İlk Yarı Sona Erdi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında bu akşam deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanıyor.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, İrfan Can, Arda, Kerem, Kenan

Yedekler: Altay, Muhammed, Samet, Okay, Bertuğ, Eren, Semih, Emirhan, Mert, Ahmed, Yunus, Atakan

İzlanda: Valdimarsson, Fridriksson, Ingason, Gudmundsson, Oskarsson, Tomasson, Anderson, Gretarsson, Traustason, Gudjohnsen, Ellertsson

Yedekler: Olafsson, Gunnarsson, Sampsted, Palsson, Hermannsson, Willumsson, Sigurdsson, Magnusson, Finnsson, J. Magnusson, Johannesson

CANLI | İZLANDA 1-0 TÜRKİYE

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 1 dakika ilave ediliyor.

36' Uzaklardan çekilen şutu kaleci Uğurcan sektirdi. Dönen topu uzaklaştırdık.

35' Milli oyuncumuz Merih Demiral, yaptığı faul sonrası itirazdan dolayı sarı kart gördü.

33' İzlanda'da Mikael Egill Ellertsson, Orkun Kökçü'ye yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü.

31' İzlanda kontraya çıktı. Savunmamız hemen yerini aldı.

26' Savunma arkasına atılan harika pasta Kenan çizgide topla buluştu. Kenan, Ferdi'ye gönderdi. Ferdi topu kontrol edemedi.

25' Savunma arkasına atılan pası Uğurcan çıkarak kontrol etti.

23' Kerem'in ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci iki hamlede kontrol etti.

23' Orri Oskarsson'ın ceza sahasının dışından çektiği şut az farkla dışarı gitti.

21' Arda'nın ceza sahasına kestiği ortada Kenan topla buluşamadı.

19' Savunma arkasına atılan pasta Orri Oskarsson topla buluştu. Çektiği şutu Uğurcan kurtardı fakat öncesinde ofsayt var.

18' Kenan'ın savunma arkasına attığı pasta Kerem topla buluşamadı.

16' Zeki'nin ceza sahasına gönderdiği ortada Kenan içeri çevirdi. İzlanda savunması topu karşıladı. Penaltı beklentimiz var.

15' Kerem ile soldan geldik. Savunmadan seken top Arda'nın önüne düştü. Arda'nın ayak içi şutu dışarı gitti.

13' İrfan ceza sahasına çevirdi. Arda Güler'in kafasını kaleci kurtardı.

12' Arda'nın ceza sahasının dışından çektiği şut savunmadan döndü.

11' Hakan Çalhanoğlu ile sol kanattan korner kullanacağız.

10' Kenan soldan geldi. Ferdi'ye verdi. Ferdi'nin ortası savunmadan döndü.

9' Kerem savunma arkasında topla buluştu fakat karar ofsayt

8' Kerem ve Arda ile ceza sahasına girdik seken topu kaleci kontrol etti.

6' Ceza sahasında seken topu Hakan harika tamamladı. Hakan'ın uzaklardan çektiği bu şutu kaleci harika kurtardı.

5' Arda ceza sahasında topla buluştu fakat savunma başarılı.

4' Savunma arkasına atılan pasta Orri Oskarsson topla buluştu. Sürerek geldi. Ceza sahasının sağından çektiği şut gol oldu.

3' GOL | İzlanda, Oskarsson'un golü ile öne geçti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.