İtalyanlar açıkladı: Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getiren o isim!
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kazandıran Fenerbahçe ve Galatasaray, Juventus forması giyen Sırp yıldız için harekete geçti.
Suudi Arabistan ekiplerinin de radarında olan Juventus'un Sırp futbolcusu Filip Kostic için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da devrede olduğu öne sürüldü.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juventus'un yeni teknik direktörü olması beklenen Thiago Motta'nın planlarında Kostic yer almıyor.
Bu nedenle şimdiden kendisine kulüp aramaya geçen Kostic'e Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgi gösterdiği iddia edildi.
Juventus'un öncelik olarak Kostic'in maaşında indirime gitmesini sağlayacağı belirtildi.
Ayrılık durumunda ise Juventus'un bonservis beklentisi 10 milyon euro bandında
Filip Kostic'in Juventus ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Kostic, Juventus'ta toplam 87 maçta forma giydi.
31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 15 asistlik performans gösterdi.