İtalyanlar açıkladı: Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getiren o isim!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kazandıran Fenerbahçe ve Galatasaray, Juventus forması giyen Sırp yıldız için harekete geçti.

Fenerbahçe Galatasaray transfer
Son Güncelleme:
İtalyanlar açıkladı: Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getiren o isim! - Resim: 1

Suudi Arabistan ekiplerinin de radarında olan Juventus'un Sırp futbolcusu Filip Kostic için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da devrede olduğu öne sürüldü.

1 7
İtalyanlar açıkladı: Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getiren o isim! - Resim: 2

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juventus'un yeni teknik direktörü olması beklenen Thiago Motta'nın planlarında Kostic yer almıyor.

2 7
İtalyanlar açıkladı: Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getiren o isim! - Resim: 3

Bu nedenle şimdiden kendisine kulüp aramaya geçen Kostic'e Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgi gösterdiği iddia edildi.

3 7
İtalyanlar açıkladı: Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getiren o isim! - Resim: 4

Juventus'un öncelik olarak Kostic'in maaşında indirime gitmesini sağlayacağı belirtildi.

Ayrılık durumunda ise Juventus'un bonservis beklentisi 10 milyon euro bandında

4 7
İtalyanlar açıkladı: Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getiren o isim! - Resim: 5

Filip Kostic'in Juventus ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

5 7
İtalyanlar açıkladı: Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getiren o isim! - Resim: 6

Kostic, Juventus'ta toplam 87 maçta forma giydi.

6 7
İtalyanlar açıkladı: Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getiren o isim! - Resim: 7

31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 15 asistlik performans gösterdi.

7 7