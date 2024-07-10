İtalyan Devi Sessizliğini Bozdu! Ciro Immobile Beşiktaş'a Geliyor mu?

Bir süredir ismi Beşiktaş ile anılan İtalyan golcü Ciro Immobile için Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani'den ilk açıklama geldi.

Son dakika gelişmesine göre, Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani yaptığı açıklamada Ciro Immobile'nin takımdan ayrılmak istemediğini ve Lazio'nun ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Angelo Fabiani yaptığı açıklamada, "Ciro Immobile'nin takımdan bedelsiz ayrılmak gibi bir talebi olmadı. Bizim için şu anda Lazio'nun ayrılmaz bir parçası. Önümüzdeki günlerde ne olacağını göreceğiz ancak bizimle kalmasını umuyorum." dedi.

IMMOBILE'NİN KARİYERİ

Ciro Immobile, Lazio formasıyla geçtiğimiz sezon 43 maça çıkarak 11 gol ve 1 asist üretmeyi başardı.

34 yaşındaki tecrübeli golcü, kariyerinde daha önce Sevilla, Torino, Borussia Dortmund, Juventus, Pescara, Grosseto ve AC Siena formalarını da giydi.