İtalya'da Yılın Transfer Çalımı: Eski Romalı Zeki Çelik Juventus'a İmza Attı

Juventus, milli futbolcu Zeki Çelik ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Zeki'nin adı transfer döneminde Türk takımları içinde geçerken, Zeki son olarak Roma forması giymişti.

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İtalya'da Yılın Transfer Çalımı: Eski Romalı Zeki Çelik Juventus'a İmza Attı
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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, milli futbolcu Zeki Çelik'i transfer etti.

ZEKİ ÇELİK JUVENTUS'TA

Roma ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki sağ bek için harekete geçen Torino temsilcisinin, oyuncunun cephesiyle görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

Bonservisi elinde bulunan Zeki Çelik, Juventus'a 3+1 yıllık imza attı. Bu imza sonrası Zeki Çelik ile Kenan Yıldız, Juventus'ta birlikte forma giyecek.

ZEKİ ÇELİK ROMA'YA VEDA ETTİ

Juventus'a transferi resmileşen Zeki Çelik, Roma'ya şu sözlerle veda etti;

"Roma formasını giymek, bu renkler için savaşmak ve sizlerin önünde sahaya adım atmak benim için her zaman muazzam bir onur ve büyük bir gurur kaynağı oldu. Bu kulüpte geçirdiğim her gün, hem bir futbolcu hem de bir insan olarak büyümeme yardımcı oldu.

Şimdi kariyerimde yeni bir sayfa açma zamanı. Ancak bu kulübü, bu şehri ve hepinizi her zaman kalbimde taşıyacağım. AS Roma'ya başarılarının devamını diliyor ve kulübün hak ettiği her şeye ulaşmasını umuyorum."

Kaynak: Haber Merkezi

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