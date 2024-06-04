İtalya-Türkiye maçı başladı
Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçı kapsamında İtalya ile kozlarını paylaşıyor.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda İtalya'ya konuk oldu.
Renato Dall'Ara Stadı'nda saat 22.00'de başlayan maç, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
Maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Hakemler: Sebastian Gishamer, Andreas Heidenreich, Santino Schreiner (Avusturya)
İtalya: Vicario, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco, Cristante, Jorginho, Orsolini, Pellegrini, Chiesa, Retegui
Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Yusuf Yazıcı, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz
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