İtalya-Türkiye maçı başladı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçı kapsamında İtalya ile kozlarını paylaşıyor.

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İtalya-Türkiye maçı başladı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda İtalya'ya konuk oldu.

Renato Dall'Ara Stadı'nda saat 22.00'de başlayan maç, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Hakemler: Sebastian Gishamer, Andreas Heidenreich, Santino Schreiner (Avusturya)

İtalya: Vicario, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco, Cristante, Jorginho, Orsolini, Pellegrini, Chiesa, Retegui

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Yusuf Yazıcı, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Etiketler
Euro 2024 Türkiye A Milli Takım İtalya
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