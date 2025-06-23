İstifalar Gündeme Bomba Gibi Düşmüştü: Yeni PFDK Başkanı ve Üyeleri Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Avukat Taha Çalık ve Raportör Üye Avukat Serhat Çetin görevlerinden istifa etti. TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nda yaşanan istifaların ardından yeni atamaları açıkladı.

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İstifalar Gündeme Bomba Gibi Düşmüştü: Yeni PFDK Başkanı ve Üyeleri Belli Oldu
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TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nda gerçekleşen istifaların ardından yeni atamaları duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Av. Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Av. Taha Çalık ve Raportör Üye Av. Serhat Çetin görevlerinden istifa etmişlerdir. PFDK Başkanlığına Başbuğ Pınarbaşı, PFDK üyeliklerine Abdullah Adır ve Yusuf Ziya Taşkın atanmıştır. Pınarbaşı, Adır ve Taşkın'a yeni görevlerinde başarılar dileriz. Türk futboluna sağladığı katkılar nedeniyle Celal Nuri Demirtürk, Av. Taha Çalık ve Av. Serhat Çetin'e teşekkür eder, çalışma hayatlarında başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: İHA

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