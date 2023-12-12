İşte Kopenhag-Galatasaray'ın maçının ilk 11'leri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Galatasaray, deplasmanda Kopenhag'la karşılaşacak. Maça dakikalar kala takımların ilk 11'leri belli oldu.

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İşte Kopenhag-Galatasaray'ın maçının ilk 11'leri

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında bu akşam deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda çıktığı 5 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 5 puanı bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, aynı puana sahip Kopenhag'ın ardından averajla üçüncü sırada yer alıyor.

Üst tura çıkmayı garantileyen Alman ekibi Bayern Münih'in 13 puanla zirvede yer aldığı grupta, İngiltere temsilcisi Manchester United ise 4 puanla son sırada bulunuyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Kopenhag: Grabara, Diks, Vavro, Claesson, Gonçalves, Elyounoussi, Lerager, Jelert, Ankersen, Achouri, Falk

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Tete, Kerem, Zaha, Icardi

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