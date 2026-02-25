İşte Juventus-Galatasaray Maçının 11'leri

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu bileti için Juventus'a konuk olacak. RAMS Park'ta güçlü rakibini 5-2 mağlup eden Galatasaray, rövanş karşılaşmasında da istediğini alarak son 16 takım arasında kalmak istiyor. Saat 23.00'te başlayacak karşılaşma TRT 1'de yayınlanacak. Karşılaşmanın 11'leri de açıklandı.

Juventus: Perin, Gatti, Kelly, Kalulu, Conceicao, Koopmeiners, Kenan Yıldız, Thuram, McKennie, David

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdükerim, Jakobs, Torreira, Sara, Lemina, Lang, Barış Alper, Osimhen.

Kaynak: Haber Merkezi