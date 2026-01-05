İşte Galatasaray-Trabzonspor Derbisinin 11'leri

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep’te karşı karşıya geliyor.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak ve ATV’den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Serkan Çimen yapacak. VAR’da Ömer Faruk Turtay, AVAR’da ise Hakan Yemişken görev alacak.

11'LER AÇIKLANDI

Her iki takım da önemli oyuncularından yoksun sahaya çıkacak. Galatasaray’da Wilfried Singo, Victor Osimhen, Ismail Jakobs, Berkan Kutlu ve Yusuf Demir forma giyemeyecek. Trabzonspor’da ise Edin Visca, Rayyan Baniya, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Arif Boşluk, Okay Yokuşlu, Christ Ouali ve Paul Onuachu kadroda yer almadı.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi.

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçi, Batagov, Pina, Bouchouari, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.

Kaynak: Haber Merkezi