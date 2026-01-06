İşte Fenerbahçe-Samsuspor Maçının İlk 11'leri

Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor’un ilk 11’leri açıklandı. Saat 20.30’daki kritik mücadelede kazanan ekip, finalde Galatasaray’ın rakibi olacak.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Samsunspor’un ilk 11’leri açıklandı. Yeni Adana Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak mücadelede kazanan ekip, finalde Galatasaray’ın rakibi olacak. Ali Şansalan’ın yöneteceği karşılaşma ATV’den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe sahaya Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Bartuğ, Musaba, Asensio, Kerem ve Duran ilk 11’iyle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Anthony Musaba, yedekler arasında yer alıyor.

Samsunspor’un ilk 11’i ise Okan, Zeki, Satka, Borevkovic, Tomasson, Makoumbou, Yunus Emre, Celil, Holse, Ceasay ve Mouandilmadji şeklinde.

Kaynak: Haber Merkezi

