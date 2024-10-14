İşte Alaçatı Wind Fest 2024'te Dereceye Girenler
9-13 Ekim tarihleri arasında bu yıl 4. Kez düzenlenen Alaçatı Wind Fest 2024, düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. İşte 14 ülkeden 130 sporcunun katıldığı ve 5 gün boyunca renkli görüntülere sahne olan turnuvada dereceye giren isimler...
9-13 Ekim 2024 tarihleri arasında Çağla Kubat Windsurf Academy ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Alaçatı Wind Fest 2024,” etkinliğin son günü olan 13 Ekim Pazar akşamı düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Türkiye Yelken Federasyonu, Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü ve Çeşme Belediyesi iş birliği İstek Okulları, Signify, Axa Sigorta, Ford Çetaş ve Altınyunus'un destekleri ile bu yıl dördüncüsü düzenlenen Alaçatı Wind Fest, PWA Youth & Junior Slalom Cup Şampiyonası ödül törenine, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediyesi Başkanvekili Banu Ayhan, Çeşme İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Nuri Büyükateş, Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal, sponsor firmaların temsilcileri, sporcular ve aileler de katıldı.
Alaçatı’nın eşsiz rüzgarları altında gerçekleşen bu şampiyona yarışların yanı sıra bölgeye eğitim, turizm ve spor alanlarında değer katacak pek çok etkinliğe de ev sahipliği yaptı. Festival; Çeşmeli öğrenciler ile gerçekleştirilen sörf buluşmasından köpek barınma evi yapımı etkinliğine, Alaçatı Sulak Alan gezisinden kürek sörfü yarışlarına ve katılımcılara unutulmaz anlar yaşatan Türkiye’deki ilk gece yarışlarının yapıldığı Solar Gecesine kadar dolu dolu etkinliklere sahne oldu.
14 ÜLKEDEN KATILIM
Almanya, Aruba, Avusturya, Belçika, Bonaire, Danimarka, Fransa, Hollanda, İtalya, Polonya, Şeysel Adaları, Venezuela, Yunanistan ve Türkiye olmak üzere 14 farklı ülkeden 130 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Alaçatı Windfest 2024 ödül töreni, Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü'nün kick-boks ekibi tarafından gerçekleştirilen gösteri ile başladı. Ardından organizasyonun ev sahibi Çağla Kubat ve Jimmy Diaz, Windfest 2024’e katkıda bulunan kişi ve kurumlara teşekkür plaketi takdim etti. Törende; Covid-19 pandemisi sırasında hayatını kaybeden Çağla Kubat Windsurf Academy’nin sevilen antrenörü Talat Aşıkoğlu, öğrencilerinin ve sevdiklerinin çektiği videolarla hazırlanan kısa filmle anılırken törene katılanlara duygusal anlar yaşattı.
Turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediyesi Başkanvekili Banu Ayhan, Çeşme İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Nuri Büyükateş, Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal ve sponsor firmaların temsilcileri tarafından takdim edildi. 14 ülkeden 130 sporcunun katıldığı ve 5 gün boyunca renkli görüntülere sahne olan turnuvada dereceye giren isimler ise şöyle:
Fin Slalom U21 Kızlar
Agniya Mikheyeva - Türkiye
Vera Pristupin Tzoannopoulou - Yunanistan
Dorota Janiszewska - Polonya
Fin Slalom U17 Kızlar
Damla Kurtdemir - Türkiye
Bobbi-Lynn de Jong - Bonaire
Selin Aktaş - Türkiye
Fin Slalom U15 Kızlar
Derin Gökmeral - Türkiye
Karla Itkin - Türkiye
Lone de Jong - Bonaire
Fin Slalom U13 Kızlar
Beren Ülkümen - Türkiye
Idil Kumral - Türkiye
Lara Erden - Türkiye
Fin Slalom U21 Erkekler
Thijs Hanemaaijer - Hollanda
Brendan Lorho - Fransa
Mert Kacan - Türkiye
Fin Slalom 17 Erkekler
Storm Nicolai - Bonaire
Doruk Daniel Eder - Türkiye
Sarp Paksoylu - Türkiye
Fin Slalom 15 Erkekler
Sarp Mutluel - Türkiye
Ali Demirci - Türkiye
Sabri Ediz Garip - Türkiye
Fin Slalom 13 Erkekler
Gaspar Schwarzenlander - Avusturya
Faruk Berk Örge - Türkiye
Alp Ege Erden - Türkiye
Foil Slalom U21 Kızlar
1. Elif Ercan – Türkiye
2. Zeynep Hacudi – Türkiye
3. Bobbi-Lynn de Jong – Bonaire
Foil Slalom U17 Kızlar
1. Bobbi-Lynn de Jong – Bonaire
2. Damla Kurdemir – Türkiye
3. Ela Özcan – Türkiye
Foil Slalom U15 Kızlar
1. İrem Metin – Türkiye
2. Beren Ülkümen – Türkiye
3. 3. İlya Paksoylu – Türkiye
Foil Slalom U21 Erkekler
1. Kasper Nielsen – Danimarka
2. Mathieu Assorin – Fransa
3. Benedikt Emser – Almanya
Foil Slalom U17 Erkekler
1. Tycho Smits – Bonaire
2. Kuzey Ziyal – Türkiye
3. Mert Günel – Türkiye
Foil Slalom U15 Erkekler
1. John John Vanderick – Belgium
2. Ali Demirci – Türkiye
3. Emir İnce – Türkiye
Kaynak: ANKA