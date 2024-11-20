İşte A Millilerin Play-Off Turundaki Muhtemel Rakipleri!
UEFA Uluslar B Ligi'nin son maçında Karadağ'a son maçta kaybeden Türkiye, grubu ikinci sırada tamamladı. Türkiye'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
UEFA Uluslar B Ligi’nde Karadağ’a 3-1’lik skorla kaybeden Türkiye, A Ligi’ne yükselme şansını play-off'lara bıraktı. Türkiye, grupta Galler’in arkasında 2. Sırada yer aldı.
Bir üst lige yükselmek için play-off oynaması gerekecek olan A Millilerin muhtemel rakipleri de belli oldu.
Ay-yıldızlı ekibin play-off’taki muhtemel rakipleri şöyle oldu:
-İskoçya
-Macaristan
-Sırbistan
-Belçika
Uluslar Ligi'nde play-off maçları için kura çekimi 22 Kasım’da yapılacak ve play-off turu 20-23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak.
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