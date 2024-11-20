İşte A Millilerin Play-Off Turundaki Muhtemel Rakipleri!

UEFA Uluslar B Ligi’nde Karadağ’a 3-1’lik skorla kaybeden Türkiye, A Ligi’ne yükselme şansını play-off'lara bıraktı. Türkiye, grupta Galler’in arkasında 2. Sırada yer aldı.

Bir üst lige yükselmek için play-off oynaması gerekecek olan A Millilerin muhtemel rakipleri de belli oldu.

Ay-yıldızlı ekibin play-off’taki muhtemel rakipleri şöyle oldu:

-İskoçya

-Macaristan

-Sırbistan

-Belçika

Uluslar Ligi'nde play-off maçları için kura çekimi 22 Kasım’da yapılacak ve play-off turu 20-23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak.