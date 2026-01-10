İstanbul’da Derbi Gecesi! Süper Kupa'yı Kim Kazanacak?
Galatasaray ile Fenerbahçe, olumsuz hava koşulları nedeniyle erken saatte başlayan finalde Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda kupa için kozlarını paylaşıyor.
Turkcell Süper Kupa finalinde ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle başlama saati erkene alınan dev mücadele, saat 18.45’te başladı ve ATV ekranlarından canlı yayınlanıyor. Tribünlerde on binlerce taraftar yerini aldı.
Fenerbahçe, 28'inci dakikada yeni transferi Guendouzi'nin uzaktan şık golüyle 1-0 öne geçti.
Gol: Guendouzi ⚽ (Dk. 28)#Galatasaray #Fenerbahçe #atv #turkcellsüperkupa #GSvFB pic.twitter.com/EvFtpTQgph— atv (@atvcomtr) January 10, 2026
İlk yarıda başka gol sesi çıkmayınca sarı-lacivertliler devreyi 1-0 önde kapattı.
Fenerbahçe, ikinci yarının başında Oosterwolde'nin golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0.
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 2— atv (@atvcomtr) January 10, 2026
Gol: Oosterwolde ⚽ (Dk. 48)#Galatasaray #Fenerbahçe #atv #turkcellsüperkupa #GSvFB pic.twitter.com/CvgHmghk6M
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış, Icardi.
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, İsmail, Musaba, Asensio, Kerem, Jhon Duran.