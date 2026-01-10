İstanbul’da Derbi Gecesi! Süper Kupa'yı Kim Kazanacak?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Turkcell Süper Kupa finalinde ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle başlama saati erkene alınan dev mücadele, saat 18.45’te başladı ve ATV ekranlarından canlı yayınlanıyor. Tribünlerde on binlerce taraftar yerini aldı.

Fenerbahçe, 28'inci dakikada yeni transferi Guendouzi'nin uzaktan şık golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmayınca sarı-lacivertliler devreyi 1-0 önde kapattı.

Fenerbahçe, ikinci yarının başında Oosterwolde'nin golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış, Icardi.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, İsmail, Musaba, Asensio, Kerem, Jhon Duran.

AYRINTILAR GELİYOR...