İstanbul Valisi Gül’den Derbi Açıklaması! 71 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylarla ilgili 71 kişi hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

İstanbul Valisi Gül’den Derbi Açıklaması! 71 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında stadyum güvenliğini ve tribün düzenini bozan, meşale yakarak sahaya atan, stat içinde ve dışında taşkınlık yapan 71 kişi hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Davut Gül açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasında stadyum güvenliğini ve tribün düzenini bozan, meşale yakarak sahaya atan, stat içinde ve dışında taşkınlık yapan toplam 71 kişi hakkında işlem yapılmıştır.

Sporun centilmenlik, dostluk ve fair-play ruhuna uygun şekilde yaşanması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor, stadyumlarda huzuru bozan her türlü davranışa karşı kararlılıkla mücadele edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum."

Fenerbahçe Taraftarları, Galatasaray Tribünlerine Meşale AttıFenerbahçe Taraftarları, Galatasaray Tribünlerine Meşale AttıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Davut Gül Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi
Jose Mourinho'dan Flaş Çıkış! Jose Mourinho'dan Flaş Çıkış!
Okan Buruk'tan Derbi Sonrası Hakem Tepkisi Okan Buruk'tan Derbi Sonrası Hakem Tepkisi
Evde Topraksız Yetişiyor, Çok Çabuk Hasat Ediliyor! Cebinizden 1 Kuruş Para Çıkmayacak Evde Topraksız Yetişiyor, Çok Çabuk Hasat Ediliyor! Cebinizden 1 Kuruş Para Çıkmayacak
iPhone 16e'deki E Harfi Ne Anlama Geliyor? Sebebi Belli Oldu iPhone 16e'deki E Harfi Ne Anlama Geliyor? Sebebi Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Valisi Gül’den Derbi Açıklaması! 71 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı İstanbul Valisi Gül’den Derbi Açıklaması! İşlem Yapıldı
Türkiye Ekonomisinde 41 Maddeli Yol Haritası! Kiralar, Emeklilik Sistemi, E-Devlet... Hepsi Değişiyor, Detaylar Ortaya Çıktı Türkiye Ekonomisinde 41 Maddeli Yol Haritası!
13 Yaşında Bir Çocuğun Yaşadıkları Kanınızı Donduracak... Pencereden Tecavüz İçin Sıraya Girdiler! 13 Yaşında Bir Çocuğun Yaşadıkları Kanınızı Donduracak... Pencereden Tecavüz İçin Sıraya Girdiler!
Ahmet Çakar'dan Çok Konuşulacak Derbi Tahmini: Sonuca Kesin Gözüyle Bakıyor Ahmet Çakar Derbiyi Kazanacak Takımı Açıkladı
Sigaraya Zam Geliyor: Tarih Belli Oldu Sigaraya Zam Geliyor, Tarih Belli Oldu