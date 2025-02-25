İstanbul Valisi Gül’den Derbi Açıklaması! 71 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı
İstanbul Valisi Davut Gül, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylarla ilgili 71 kişi hakkında işlem yapıldığını duyurdu.
İstanbul Valisi Davut Gül, Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında stadyum güvenliğini ve tribün düzenini bozan, meşale yakarak sahaya atan, stat içinde ve dışında taşkınlık yapan 71 kişi hakkında işlem yapıldığını bildirdi.
Davut Gül açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasında stadyum güvenliğini ve tribün düzenini bozan, meşale yakarak sahaya atan, stat içinde ve dışında taşkınlık yapan toplam 71 kişi hakkında işlem yapılmıştır.
Sporun centilmenlik, dostluk ve fair-play ruhuna uygun şekilde yaşanması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor, stadyumlarda huzuru bozan her türlü davranışa karşı kararlılıkla mücadele edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum."
Kaynak: Haber Merkezi