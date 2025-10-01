İsrail'den Sponsorluktan Ayrılmak İsteyen Dev Spor Giyim Firmasına Tehdit

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze Şeridi’nde katliamlarına devam eden İsrail’in Ulusal takımlarıyla olan sözleşmesini sonlandırmak isteyen Reebok'ı dava açmakla tehdit eden İsrail, şirketi geri adım atmaya zorladığı ortaya çıktı.

İngiliz basının aktardığı haberlere göre, Reebok'ın anlaşmayı feshetmeye çalıştığı, İsrail formalarındaki logosunun çıkarılmasını talep ettiği ancak kararını geri aldığı ortaya çıktı.

İsrail Futbol Federasyonu’ndan (IFA) yapılan açıklamada, "IFA Başkanı Moshe Zuares, Reebok ve firmanın yerel temsilcisi arasında yapılan görüşmenin ardından şirket, anlaşmayı sonlandırma kararını geri aldı ve uluslararası maçlarda takımların formalarında, şimdiye kadar olduğu gibi şirketin logosu yer alacak” ifadelerine yer verildi.

Reebok, Filistin yanlısı aktivistlerin öncülük ettiği boykot çağrıları sonrası Puma ve Errea'nın çekilmesinin ardından şubat ayında IFA ile bir sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: AA