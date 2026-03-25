İspanya'da Ayın Golü Arda Güler'den

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in İspanya Ligi'nde Elche'ye karşı 68 metreden kaydettiği gol, LaLiga'da Mart ayının golü seçildi.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 28. haftasında Elche'ye attığı gol, ayın golü seçildi.

'SEZONUN EN MUHTEŞEM GOLLERİNDEN BİRİ'

LaLiga'dan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncunun attığı golün Bernabeu Stadı'nda ayakta alkışlandığı belirtilerek, "Hem isabetliliği hem de cesaretiyle öne çıkarak sezonun en muhteşem gollerinden biri oldu" ifadeleri kullanıldı.

ÇOK UZAKLARDAN AVLAMIŞTI

Real Madrid'in sahasında Elche'yi 4-1 yendiği maçın 89. dakikasında Arda Güler, Elche kalecisi Matias Dituro'nun öne çıktığını görünce kendi yarı sahasından rakip kaleye yaklaşık 70 metre mesafeden fileleri havalandırmıştı.

Kaynak: AA

