İsmi yüksek sesle dillendiriliyordu: Raheem Sterling'in ekibinden Fenerbahçe açıklaması

Adı Fenerbahçe ile anılan Raheem Sterling'in ekibinden iddialara ilişkin açıklama geldi.

İsmi yüksek sesle dillendiriliyordu: Raheem Sterling'in ekibinden Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevine Jose Mourinho’nun getirilmesinin ardından dünya yıldızlarının transfer edileceği açıklandı.

Bu açıklamaların ardından adı Fenerbahçe ile anılan isimlerden biri de Raheem Sterling’di. İspanyol basını İngiliz yıldızın Fenerbahçe ile anlaşma sağladığını yazarken, iddialara ilişkin Sterling’in temsilcisinden yalanlama geldi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Sterling’in ekibinin iddialarını yalanladığını aktardı. Romano, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Raheem Sterling'in ekibi, F.Bahçe ile herhangi bir teması reddediyor, herhangi bir görüşme yapılmıyor ve Sterling'in ilgisi yok. Şu anda Türkiye'ye taşınmayı planlamıyor” diye yazdı.

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