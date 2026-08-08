İsmail Köybaşı'nın Jübilesinde Kazanan Göztepe

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Göztepe ile Trabzonspor, iki takımda da forma giyen İsmail Köybaşı'nın jübile maçında karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Göztepe'nin gollerini 45+4. dakikada penaltıdan Sonko ve 50. dakikada Janderson kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise 53. dakikada Metehan Mimaroğlu'ndan geldi.

KÖYBAŞI GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ

Göztepe, böylece İsmail Köybaşı'nın futbol kariyerine veda ettiği geceden galibiyetle ayrıldı. Eski Türk milli futbolcusu da olan İsmail Köybaşı, karşılaşma öncesinde sahaya çıkarak taraftarları selamladı.



37 yaşındaki İsmail Köybaşı, seremonide duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Karşılaşmada dakikalar 5'i gösterdiğinde İsmail Köybaşı, takım arkadaşlarının omuzlarında oyundan çıktı.





Kaynak: Haber Merkezi