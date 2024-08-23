İsmail Kartal'ı Görenler Gözlerine İnanamadı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, aylar sonra görüldü. İsmail Kartal'ı görenler gözlerine inanamadı. Kartal, üzgün bir halde görüldü.

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İsmail Kartal'ı Görenler Gözlerine İnanamadı - Resim: 1

Trendyol Süper Lig’de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ile yollarını ayıran İsmail Kartal, sezon sonu Fenerbahçe ile yollarını ayırmış ve dinlenmeye çekilmişti. Kartal hakkında Suudi Arabistan iddiaları ortaya atılsa da bu iddiaların gerçek olmadığı ortaya çıkmıştı. Herhangi bir kupa almasa da geçtiğimiz sezon Sarı lacivertliler ile ligde 99 puan toplayan ve Konferans Ligi'nde çeyrek final gören İsmail Kartal'ın son durumu merak ediliyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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