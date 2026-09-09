İsmail Kartal Zorlu Roma Mücadelesi Öncesi Konuştu: 'Tarihin En İyi Roma'sıyla Oynayacağız'

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile takım kaptanı Milan Skriniar, Şampiyonlar Ligi’nde yarın Roma ile oynanacak karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Kartal, Roma karşılaşmasına yönelik hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladıklarını belirterek rakiplerini ayrıntılı şekilde analiz ettiklerini söyledi.

'TARİHİNİN EN GÜÇLÜ KADROSUNA SAHİP'

Roma’nın güçlü bir kadroya sahip olduğunu ifade eden Kartal, rakibin ligdeki performansına da dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam, “Roma maçı ile ilgili çalışmalarımızı hemen hemen tamamladık. Bu akşam küçük bir taktik idmanı olacak. Roma’nın bütün analizlerini yaptık. İyi çalıştık. Güzel antrenmanlar yaptık” dedi. Kartal sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Roma, tarihinin en güçlü kadrosuna sahip. Şu anda formdalar ve ligde 3 maçı da kazandılar. 2 senedir Gasperini ile çalışıyorlar."

'RAKİBİN EKSİKLERİNİ TESPİT ETTİK'

Kartal, karşılaşmada sadece savunmaya yönelik bir oyun planı uygulamayacaklarını belirterek, Roma’nın hücum ve savunmadaki eksiklerini de değerlendirdiklerini ifade etti. “Yarınki maça hazırız. Sadece savunma değil, hücum anlamında da rakibin eksikliklerini tespit ettik. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız” diyen Kartal, taraftar desteğinin de kendileri için önemli olduğunu söyledi. Roma’ya özel bir oyun planı hazırladıklarını belirten Kartal, rakibin açık verdiği alanları değerlendirmek istediklerini kaydetti. Tecrübeli çalıştırıcı, tamamen geçiş oyununa dayalı bir anlayışla sahaya çıkmayacaklarını da vurguladı.

'HEDEFİMİZ DAHA YUKARISI OLMALI'

Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar ise uzun bir aranın ardından Şampiyonlar Ligi’ne dönmenin önemine değindi. Lyon karşılaşmasında Şampiyonlar Ligi’ne kalmak için son adımlardan birini attıklarını belirten Skriniar, o maçta bir miktar gerginlik yaşadıklarını ancak hedeflerine ulaştıklarını söyledi. Skriniar, “Şampiyonlar Ligi’ndeyiz. Güçlü bir takım olduğumuzu ve puan almak istediğimizi göstermek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Fenerbahçe formasının daha büyük hedefler gerektirdiğini vurgulayan kaptan, “Fenerbahçe’de oynuyorsanız, hedefiniz hep daha ilerisi, yukarısı olmalı” dedi.

Kaynak: AA