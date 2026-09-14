İsmail Kartal, İstifanın Perde Arkasını Anlattı: 'Buna Çok Üzüldüm'

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Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'nın konuğu olacak Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, istifa kararından dönmesinin ardından çıkacağı ilk maç öncesi açıklamalarda bulundu. Kartal'ın açıklaması şöyle:

"Öncelikle ben bu camianın bir evladıyım. Maç 1-1'ken, her şey iyi giderken, tribünden kafama su şişesi geldi. Bu beni çok üzdü. Taraftarımın beni istemedikleri yerde durmam hoş olmaz. Biraz buna üzüldüm. Maç sonunda biraz duygusal davranmış olabilirim. Daha sonra yönetimle açık açık konuştuk. Şu anda bir problem yok ve devam ediyorum.

Oyuncularım geri gelmeme çok sevindi. Birbirimize alıştık. Onlar da çok mutlu oldular. Herhangi bir problem yok. Devam ediyoruz."