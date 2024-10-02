İsmail Kartal Geri Dönüyor

Beşiktaş yenilgisi sonrası istifa eden Burak Yılmaz ile vedalaşan Kayserispor yönetiminin koltuğu İsmail Kartal’a devretmek istediği iddia edildi.

İsmail Kartal Geri Dönüyor

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir kulüp ile anlaşmayan İsmail Kartal’ın yeni adresinin belli olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezon 99 puan ile ligi Galatasaray’ın ardından ikinci sırada bitiren İsmail Kartal, Fenerbahçe’nin Jose Mourinho ile anlaşması sonrası kulüpten ayrılmıştı.

Şu ana dek herhangi bir kulüple anlaşmayan İsmail Kartal için bir Süper Lig kulübünün devreye girdiği iddiası ortaya atıldı.

SÜPER LİG İDDİASI

Geçtiğimiz aylarda adı Suudi Arabistan’da bir kulüp ile anılan İsmail Kartal’ın yeni adresinin neresi olacağı merak konusuydu. İsmail Kartal’ın yeni adresi için Süper Lig ekibinin adı ortaya atıldı.

Beşiktaş yenilgisi sonrası istifasını veren Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Kayserispor'un teknik direktörlük koltuğu için Fenerbahçe’nin eski hocası İsmail Kartal’ı düşündüğü iddiası ortaya atıldı.

Burak Yılmaz'ın istifasının ardından Kayserispor yönetiminin İsmail Kartal ile temas halinde olduğu ileri sürülürken resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapacağı öne sürüldü.

İsmail Kartal’ın bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

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