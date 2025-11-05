İrfan Can Sessizliğini Bozdu! 'Artık Susmayacağım'

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, kadro dışı bırakıldıktan sonra ilk kez konuştu. Sakatlığı atlattığını belirten tecrübeli futbolcu, "Ne yönetimle ne hocayla bir problemim var. Artık doğru olmayan haberler hakkında susmayacağım" dedi.

İrfan Can Sessizliğini Bozdu! 'Artık Susmayacağım'
Fenerbahçe’de geçtiğimiz haftalarda Cenk Tosun'la beraber kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uzun süredir süren sessizliğini bozdu. Paylaşımında hazır metin yerine kendi duygularını kaleme aldığını belirten Kahveci, taraftarlara şu mesajı verdi:

"Bugün ailemleyken bir taraftarımızdan duyduğum şeyler beni çok üzdü ve yapılan haberler hakkında konuşmam gerektiğini anladım. Başından beri her şeye cevap verebilirdim ama yönetimimizin aldığı karara saygı duydum takım arkadaşlarımın zorlu fikstürde bu gündemle zarar görmesini istemedim. Çok şükür her şey takımımız adına iyi gidiyor. Prim için takım arkadaşlarımı gırtlaklamışım. Siz para için bunları söylüyor olabilirsiniz ama benim için paranın, primin böyle bir değeri yok. Kesinlikle böyle bir şey yaşanmadı. Ben prim için bir gün olsun ağzımı açmadım, hiçbir takım arkadaşımla da böyle bir kavga etmedim. Yaşananlar, soyunma odasını bilen herkes için çok normal ve beş dakika sonra kapanan bir konu. Tek odaklandığım şey kendimi hazır tutup yeniden Fenerbahçe forması giyeceğim günlerin gelmesi ve futbola dönebilmek. Bu süreçte yanlış anlaşılmalardan dolayı bile olsa hayal kırıklığına uğramış tüm taraftarlarımızdan özür diliyorum. Beni her süreçte destekleyen herkese teşekkür ederim."

Kaynak: Haber Merkezi

İrfan Can Kahveci
