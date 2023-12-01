İrfan Can Kahveci, 6-1'lik yenilgi sonrası taraftarla tartışmıştı: Temsilcisi olayın iç yüzünü açıkladı
Sarı lacivertlilerin 6-1 mağlup olduğu maçta tribünden bir taraftar ile gerginlik yaşayan İrfan Can Kahveci'nin temsilcisi, olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig temsilcisi Fenerbahçe, dün Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. maçında karşılaştı.
Sarı lacivertliler kabus gibi bir gece yaşayarak sahadan 6-1 mağlup oldu.
İsmail Kartal'ın oyuna sonradan dahil ettiği İrfan Can Kahveci, kendisine tepki gösteren bir taraftarla tartışma yaşadı. Tecrübeli orta sahayı saha kenarındaki güvenlikler durdurdu.
Kahveci'yi Osayi Samuel zor sakinleştirirken, o anlar gündem olmuştu.
'KÜFÜRLERİNE VE TAHRİKLERİNE DEVAM EDİYOR'
Sports Digitale Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu, İrfan Can’ın temsilcisi Batur Altıparmak ile konu hakkında konuştu.
Batur Altıparmak, olaya dair şunları aktardı:
“Maç başından beri, ısınmalar dahil Nordsjælland tribününde bulunan bir Türk taraftar, İrfan Can’a ve ailesine küfrediyor. İrfan da oyuna girerken; ‘Maç sonu görüşürüz’ diyor. Maç sonunda tribündeki o arkadaş, küfürlerine ve tahriklerine devam ediyor. İrfan da tribüne doğru gidiyor. Orası Fenerbahçe tribünü değil ancak Danimarka’da yaşayan Türklerin de bulunduğu bir blok.”
🚨 İrfan Can’ın temsilcisi Batur Altıparmak ile konuştum.— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) December 1, 2023
“Maç başından beri, ısınmalar dahil Nordsjælland tribününde bulunan bir Türk taraftar, İrfan Can’a ve ailesine küfrediyor. İrfan da oyuna girerken; ‘Maç sonu görüşürüz’ diyor. Maç sonunda tribündeki o arkadaş,…