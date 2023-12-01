İrfan Can Kahveci, 6-1'lik yenilgi sonrası taraftarla tartışmıştı: Temsilcisi olayın iç yüzünü açıkladı

Trendyol Süper Lig temsilcisi Fenerbahçe, dün Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. maçında karşılaştı.

Sarı lacivertliler kabus gibi bir gece yaşayarak sahadan 6-1 mağlup oldu.

İsmail Kartal'ın oyuna sonradan dahil ettiği İrfan Can Kahveci, kendisine tepki gösteren bir taraftarla tartışma yaşadı. Tecrübeli orta sahayı saha kenarındaki güvenlikler durdurdu.

Kahveci'yi Osayi Samuel zor sakinleştirirken, o anlar gündem olmuştu.

'KÜFÜRLERİNE VE TAHRİKLERİNE DEVAM EDİYOR'

Sports Digitale Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu, İrfan Can’ın temsilcisi Batur Altıparmak ile konu hakkında konuştu.

Batur Altıparmak, olaya dair şunları aktardı:

“Maç başından beri, ısınmalar dahil Nordsjælland tribününde bulunan bir Türk taraftar, İrfan Can’a ve ailesine küfrediyor. İrfan da oyuna girerken; ‘Maç sonu görüşürüz’ diyor. Maç sonunda tribündeki o arkadaş, küfürlerine ve tahriklerine devam ediyor. İrfan da tribüne doğru gidiyor. Orası Fenerbahçe tribünü değil ancak Danimarka’da yaşayan Türklerin de bulunduğu bir blok.”