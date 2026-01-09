İrfan Can Eğribayat'ın Yeni Adresi Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsunspor, Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Samsunspor'un ilgili açıklaması şöyle:

"Kulübümüz, Fenerbahçe A.Ş.'den İrfan Can Eğribayat ve ikas Eyüpspor'dan Yalçın Kayan'ın transferleri konusunda prensip anlaşmasına varmıştır. Sporcular, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Samsun'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

