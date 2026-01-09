İrfan Can Eğribayat'ın Yeni Adresi Belli Oldu

Samsunspor, Fenerbahçe'den kaleci İrfan Can Eğribayat'ı transfer ettiğini açıkladı.

İrfan Can Eğribayat'ın Yeni Adresi Belli Oldu
Samsunspor, Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Samsunspor'un ilgili açıklaması şöyle:

"Kulübümüz, Fenerbahçe A.Ş.'den İrfan Can Eğribayat ve ikas Eyüpspor'dan Yalçın Kayan'ın transferleri konusunda prensip anlaşmasına varmıştır. Sporcular, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Samsun'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe
