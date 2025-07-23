İran Ekibi Traktör Bolu'da Hazırlanıyor
İran ekiplerinden Traktör, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor.
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İran 1. Futbol Ligi (Pers Körfez Pro Lig) ekibi Traktör, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü.
Abant yolu üzerinde bulunan bir otelde kampa giren takım, teknik direktör Dragan Skocic yönetiminde günde çift antrenman yapıyor.
Futbolcular ardından pas çalışması, minyatür kale maç ve teknik-taktik çalışma yaptı.
Traktör'ün Bolu kampı, 29 Temmuz'da sona erecek.
Kaynak: AA
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