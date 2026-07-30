Inter Turku-Başakşehir Maçında İlk Gol Geldi

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Avrupa'daki Türk temsilcilerimizden Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde 3. tura çıkmak için Inter Turku deplasmanında boy gösteriyor.

İLK YARI SONA ERDİ

Başakşehir'in elenmesi halinde Avrupa macerasında erken havlu atacağı maçta ilk yarı 1-0'lık skorla sona erdi.

INTER TURKU AVANTAJI ELİNE GEÇİRDİ

Inter Turku, 18. dakikada Jasse Tuominen'in attığı golle maçta öne geçti.

İLK DÜDÜK ÇALDI

Inter Turku-Başakşehir maçı başladı.

TEMSİLCİMİZ İÇİN PAROLA GALİBİYET

İstanbul'da oynanan ilk maç 1-1'lik skorla tamamlanmasının ardından Başakşehir'de tur için tek parola galibiyet. Saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak kritik müsabaka öncesi ilk 11'ler de belli oldu.

İŞTE İLK 11'LER

Inter Turku: Huuhtanen, Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska, Touminen, Laine, Ampofo, Essomba, Jephta, Conteh.

Başakşehir: Muhammed, Onur Bulut, Emin, Ba, Operi, Berat, Umut Güneş, Yusuf, Shomurodov, Brnic, Selke.

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Kaynak: Haber Merkezi