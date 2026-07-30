Inter Turku-Başakşehir Maçında İlk 11'ler Belli Oldu

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ikinci maçında Başakşehir, deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya konuk oluyor. İstanbul'da oynanan ilk karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken, kritik mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Son Güncelleme:
Inter Turku-Başakşehir Maçında İlk 11'ler Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İŞTE İLK 11'LER

Inter Turku: Huuhtanen, Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska, Touminen, Laine, Ampofo, Essomba, Jephta, Conteh.

Başakşehir: Muhammed, Onur Bulut, Emin, Ba, Operi, Berat, Umut Güneş, Yusuf, Shomurodov, Brnic, Selke.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Michael Schumacher İçin 13 Yıl Sonra Duygulandıran Açıklama: 'Onu Tekrar Görmek İstiyorum' Michael Schumacher İçin 13 Yıl Sonra Duygulandıran Açıklama
FIFA ve UEFA Karşı Karşıya Geldi! Futbolun Dev Organizasyonlarında Boykot Tehlikesi FIFA ve UEFA Karşı Karşıya Geldi! Futbolun Dev Organizasyonlarında Boykot Tehlikesi
Bir Zamanlar Avrupa'daydı, Denizlispor Kapanma Tehlikesiyle Karşı Karşıya Denizlispor Kapanma Tehlikesiyle Karşı Karşıya
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Fenerbahçe Devler Ligi'nde Tur Atladı Fenerbahçe Devler Ligi'nde Tur Atladı
ÇOK OKUNANLAR
MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın Ölümünde Yürek Burkan Detay! Ortağından Dikkat Çeken Açıklama MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın Ölümünde Yürek Burkan Detay
Etimesgut Belediyesi’ne Operasyon: Erdal Beşikçioğlu Dahil Çok Sayıda Gözaltı Etimesgut Belediyesi’ne Operasyon
Yeşil Vatan Alev Çemberinde! 10 İlçede Müdahale Sürüyor, 5 Nokta Kontrol Altında: İşte Orman Yangınlarında Son Durum Yeşil Vatan Alev Çemberinde! 10 İlçede Müdahale Sürüyor, 5 Nokta Kontrol Altında
Nezarethaneden Üsküdar’a Mektup: Gözaltına Alınan Sinem Dedetaş’tan İlk Açıklama Gözaltına Alınan Sinem Dedetaş’tan İlk Açıklama
80 Yıllık Üye Abdurrahman Gezer'den Dikkat Çeken CHP Kararı, 'Yaşananlar Beni Çok Yordu' 80 Yıllık Üyeden Dikkat Çeken CHP Kararı