Inter Turku-Başakşehir Maçında İlk 11'ler Belli Oldu
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ikinci maçında Başakşehir, deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya konuk oluyor. İstanbul'da oynanan ilk karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken, kritik mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
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İŞTE İLK 11'LER
Inter Turku: Huuhtanen, Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska, Touminen, Laine, Ampofo, Essomba, Jephta, Conteh.
Başakşehir: Muhammed, Onur Bulut, Emin, Ba, Operi, Berat, Umut Güneş, Yusuf, Shomurodov, Brnic, Selke.
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Kaynak: Haber Merkezi
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