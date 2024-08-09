İngiltere Milli Takımının Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu

İngiltere Milli Futbol Takımı'nda geçici teknik direktörlük görevine Lee Carsley getirildi.

İngiltere Milli Takımının Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Gareth Southgate'ten boşalan teknik direktörlük görevi için geçici olarak Carsley ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Carsley'nin eylülde başlayacak UEFA Uluslar Ligi müsabakalarında takımın başında olacağı ve bir yandan yeni teknik direktör arayışının süreceği ifade edildi.

Futbolculuk döneminde Derby County, Blackburn Rovers ve Everton gibi takımlarda oynayan 50 yaşındaki İngiliz teknik adam Carsley, 2021'den bu yana İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı'nı çalıştırıyordu.

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