İngiliz Devinden Arda Güler Atağı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Chelsea'de teknik direktörlük koltuğuna Xabi Alonso'nun geçmesi, transfer piyasasında da hareketliliğe neden oldu. El Nacional'in aktardığı bilgilere göre Alonso, göreve başlamasıyla birlikte Real Madrid'in yıldız oyuncularından Arda Güler'i kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak.

'RÜYA TRANSFER'

Daha önce farklı platformlarda Arda Güler'in oyun zekasına ve doğal yeteneğine olan hayranlığını dile getiren Xabi Alonso'nun, genç oyuncuyu 'rüya transfer' olarak tanımladığı belirtildi. Alonso'nun geçmişte Arda Güler'i oyun tarzı bakımından 'Mesut Özil ile Guti Hernández karışımı bir oyuncu' olarak nitelediği ve milli futbolcunun saha içi vizyonundan oldukça etkilendiği ifade edildi.

Kaynak: NTV Spor