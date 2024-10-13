İmam Hatipliler Spor Kulübü 3 Maçıda Kazandı

Manisa 1. Amatör Küme Merkez B Grubunda mücadele eden İmam Hatipliler Spor Kulübü ligin 3’üncü haftasında da galibiyetle ayrılarak liderlik...

İmam Hatipliler Spor Kulübü 3 Maçıda Kazandı

Manisa 1. Amatör Küme Merkez B Grubunda mücadele eden İmam Hatipliler Spor Kulübü ligin 3’üncü haftasında da galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğunu korudu.


Manisa 1. Amatör Küme Merkez B Grubuna şampiyonluk parolasıyla başlayan İmam Hatipliler ligin 3’üncü haftasında 8 Eylül Sahası’nda karşılaştığı 45 Manisa Yaşamspor’u 3-1 yenerek 3’te 3 yaptı. İmam Hatipliler Spor, ligin ilk maçında Karaağaçlı Teknik Spor’u 2-0, ikinci hafta mücadelesinde de Akmescitspor’u 7-1 gibi farklı bir skorla yenerek sahadan galibiyetle ayrılmıştı.


Puanını 12’ye yükselten İmam Hatipliler Spor en yakın rakibi Manisa Çarşı FK’nın 2 puan önünde liderliğini korudu. 3 maçta 12 gol atan takım kalesinde ise 2 gol gördü.

Kaynak: İHA

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