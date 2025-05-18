19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Samsun’da İlkadım Gran Fondo Bisiklet Yarışı düzenlendi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Valiliğince Atakum Çobanlı İskelesi'nde başlayan İlkadım Gran Fondo Bisiklet Yarışı'na 494 bisikletli katıldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başlattığı yarışta sporcular, 19 Mayıs ilçesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ile Bafra etaplarında 50 ve 100 kilometrelik parkurlarda mücadele etti.

Sporcuların biri yarışmaya takım elbiseyle katıldı.

Kaynak: AA