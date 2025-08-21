Beşiktaş Avrupa Sahnesinde: İlk 11'ler Belli Oldu

Beşiktaş UEFA Konferans Ligi Play-Off'unda, Lausanne karşısında deplasmanda avantaj arıyor. İşte maçtan detaylar...

Son Güncelleme:
Beşiktaş Avrupa Sahnesinde: İlk 11'ler Belli Oldu
Avrupa arenasındaki temsilcilerimizden Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off'larında Lausanne ile karşılaşıyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Sene, Diakite

Beşiktaş: Ersin, Jurasek, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndidi, Orkun, Rafa, Rashica, Joao Mario, Abraham.

Müsabakada Norveç Futbol Federasyonundan hakem Sigurd Kringstad düdük çalacak. Kringstad'ın yardımcılıklarını Runar Langseth ile Ole Andreas Haukasen üstlenecek.

İLK DÜDÜK ÇALDI

1' Mücadelede ilk düdük geldi.

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Haber Merkezi

Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi
