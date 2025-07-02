Igor Kokoskov Dönemi Resmen Başladı
Anadolu Efes, Igor Kokoskov’un takımın başına getirildiğini duyurdu.
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Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Igor Kokoskov’un getirildiği resmen duyuruldu.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 2023'ten bu yana Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Atlanta Hawks'ta yardımcı antrenörlük yapan 53 yaşındaki Sırp çalıştırıcıyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kaynak: AA
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