Igor Kokoskov Dönemi Resmen Başladı

Anadolu Efes, Igor Kokoskov’un takımın başına getirildiğini duyurdu.

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Igor Kokoskov Dönemi Resmen Başladı
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Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Igor Kokoskov’un getirildiği resmen duyuruldu.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 2023'ten bu yana Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Atlanta Hawks'ta yardımcı antrenörlük yapan 53 yaşındaki Sırp çalıştırıcıyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kaynak: AA

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