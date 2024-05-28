İddia: Fenerbahçe ABD'li yıldız için harekete geçti

Türk Hava Yolları EuroLeague'de bu sezon yoluna Dimitris Itoudis ile başlayıp ardından Saras Jasikevicius'u takımın başına getiren Fenerbahçe Beko, Final Four'a kaldı.

Fenerbahçe, Final Four'u 4'üncü olarak bitirdi.

EuroLeague sonrası Sarı lacivertliler, Türkiye Ligi'nde sezonu şampiyon olarak kapatmayı hedeflerken bir yandan da gelecek yılın kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Enganche Sports'un iddiasına göre Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv'in 28 yaşındaki ABD'li kısası Wade Baldwin ile ilgileniyor.

Geçmişte Olympiakos, Bayern Münih ve Baskonia formaları giyen Baldwin, 2 sezondur İsrail temsilcisinde mücadele ediyor.

Baldwin, bu sezon 17.4 sayı, 2.5 ribaund, 4.9 asist, 1.0 top çalma, 0.2 blok ve 19.1 verimlilik puanlarının altına imza attı.