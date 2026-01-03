Icardi’ye Sürpriz Talip! Galatasaray’a Sordular

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli forvet Mauro Icardi için beklenmedik bir transfer iddiası gündeme geldi.

Icardi’ye Sürpriz Talip! Galatasaray’a Sordular
Galatasaray’da Mauro Icardi belirsizliği sürüyor. Sarı-kırmızılı ekiple olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Arjantinli forvetle henüz yeni bir anlaşma yapılmadı. Yıldız oyuncunun geleceği netleşmezken, kulüp yönetiminin önümüzdeki günlerde Icardi cephesiyle masaya oturması bekleniyor.

Bu süreçte tecrübeli golcünün ismi farklı kulüplerle de gündeme gelmeye devam ediyor.

BREZİLYA’DAN ICARDİ HAMLESİ

Brezilya basınında çıkan haberlere göre Atletico Mineiro, Mauro Icardi’nin transfer şartlarını öğrenmek için Galatasaray ile temasa geçti.

GALATASARAY’IN TALEBİ 9,5 MİLYON EURO

Söz konusu haberde sarı-kırmızılıların, Arjantinli yıldız için 9,5 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtildi.

Piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 23 resmi karşılaşmada 9 kez gol sevinci yaşadı.

